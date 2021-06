Comisia Europeana: Copiii care calatoresc cu parintii sa fie exceptati de la carantina daca adultii sunt vaccinati

Principalele actualizari ale abordarii comune privind masurile de calatorie in interiorul UE, pe baza hartii codurilor publicate de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor, in viziunea lui Didier Reynders, comisarul pentru justitie Persoanele vaccinate complet care detin certificate de vaccinare in conformitate cu certificatul digital al UE privind COVID ar trebui sa fie exceptate de la cerinta de testare sau de carantina legata de calatorii la 14 zile dupa ce li s-a administrat ultima doza.Aceasta exceptare ar trebui sa se refere, de asemenea, la persoanele vindecate carora li s-a administrat o singura doza dintr-un vaccin cu 2 doze.In cazul in care statele membre accepta dovada vaccinarii pentru a aplica derogarea de la restrictiile privind libera circulatie si in alte situatii, de exemplu dupa prima doza dintr-un vaccin cu 2 doze, acestea ar trebui, de asemenea, sa accepte, in aceleasi conditii, certificate de vaccinare pentru un vaccin impotriva COVID-19.Persoanele vindecate care detin certificate in conformitate cu certificatul digital al UE privind COVID ar trebui sa fie exceptate de la cerinta de testare sau de carantina legata de calatorii in cursul primelor 180 de zile dupa un test PCR pozitiv.Persoanele care detin un certificat de testare valabil in conformitate cu certificatul digital al UE privind COVID ar trebui sa fie exceptate de la eventualele cerinte de carantina. Comisia propune urmatoarea perioada standard de valabilitate pentru teste: 72 de ore pentru testele PCR si, in cazul in care sunt acceptate de statul membru in cauza, 48 de ore pentru testele antigenice rapide.Statele membre ar trebui sa reintroduca masuri privind calatoriile pentru persoanele vaccinate si cele vindecate in cazul in care situatia epidemiologica se deterioreaza rapid sau in cazul in care s-a raportat o prevalenta ridicata a variantelor care suscita ingrijorare sau interes.Clarificarea si simplificarea cerintelor, atunci cand sunt impuse de statele membre pe baza propriilor procese decizionale:Calatorii care sosesc din zonele verzi: nicio restrictieCalatorii care sosesc din zonele portocalii: statele membre ar putea solicita un test inainte de plecare (antigenic rapid sau PCR).Calatorii care sosesc din zonele rosii: statele membre ar putea solicita calatorilor sa se supuna carantinei, cu exceptia cazului in care au efectuat un test inainte de plecare (antigenic rapid sau PCR).Calatorii care sosesc din zonele rosu inchis: calatoriile neesentiale ar trebui sa fie puternic descurajate. Se aplica in continuare cerintele privind testarea si carantina.Pentru a asigura unitatea familiei, minorii care calatoresc cu parintii ar trebui sa fie exceptati de la carantina atunci cand parintii nu trebuie sa se supuna carantinei, de exemplu datorita faptului ca sunt vaccinati. Copiii sub 6 ani ar trebui, de asemenea, sa fie exceptati de la testarea legata de calatorii.Cele mai importante propuneri sunt sintetizate intr- o postare pe Facebook a grupului Forum Grecia ✒️"Propunem ca minorii care vor calatori cu parintii sa nu fie nevoiti sa stea in carantina daca parintii lor sunt scutiti - de exemplu, daca sunt vaccinati.✒️Propunem ca statele membre sa fie de acord sa scuteasca minorii mai mici de 6 ani de testare.✒️Propunem ca testele PCR sa fie considerate valide pentru 72 de ore, iar testele rapide antigen - in statele care le accepta - pentru 48 de ore".