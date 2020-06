Politistii parizieni au protestat in fata clubului Bataclan impotriva acuzatiilor de rasism si violenta la adresa profesiei lor

Ziare.

Cateva zeci de dube, motociclete si masini au blocat strada din fata salii de concert. Imbracati civil sau in uniforma, cu arma la centura, politistii au depus in tacere mai multe perechi de catuse pe trotuar, dupa care au intonat imnul national in semn de protest."Respingem acuzatiile de violenta si pseudo-rasism", a declarat un participant care a dorit sa isi pastreze anonimatul. "Este greu sa intelegem cum de am fost aclamati in momentul atentatelor, in timp ce astazi suntem aratati cu degetul".In atentatele din 13 noiembrie 2015, doi politisti au fost primii care au intervenit la Bataclan, unde au murit 90 de persoane, si l-au ucis pe unul din atacatori.Totodata, protestatarii au denuntat lipsa de sustinere din partea ministerului lor."Ierarhia noastra ne lasa balta pe strazi", s-a plans un ofiter de politie."Ne cer mult, nu ne ofera mijloacele si apoi ne scuipa. (...) Vor sa ne ia dreptul de a folosi manevrele de strangulare, dar care este alternativa? Daca o aplicam, este pentru ca persoana in cauza nu este foarte docila".Dupa discursul din 8 iunie, in timpul caruia a anuntat renuntarea la tehnica de arestare prin strangulare, ministrul de interne Christophe Castaner se confrunta cu nemultumirile politistilor, care nu au ezitat sa iasa in strada pentru a protesta. Mai multe mitinguri au avut loc in ultimele doua saptamani in Franta, in special la Paris, in fata Arcului de Triumf si in cartierul de afaceri La Defense, in timpul carora politistii au pus jos catusele ca protest simbolic.Tot vineri, in timpul unei deplasari, ministrul francez de interne a insistat asupra "respectului" datorat politistilor, pe care i-a asigurat de sprijinul sau.