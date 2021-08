Proteste de amploare în Argentina. Zeci de mii de oameni au mărșăluit pe străzile din Buenos Aires și din alte orașe

Grupările de stânga au chemat oameni la o biserică din vestul capitalei argentiniene, unde mii de pelerini călătoresc în fiecare an pentru a se ruga la Sfântul Cayetano, patronul muncii. De acolo au pornit în marș până în fața sediului guvernului, scrie Biziday.ro Alte marșuri au avut loc la Cordoba, al doilea cel mai mare oraș al țării și la Mendoza, în vestul țării.19 milioane de argentinieni (42% din populația țării) trăiesc sub pragul sărăciei, iar șomajul a urcat pe fondul pandemiei la peste 10%.Președintele Alberto Fernandez spune că economia va crește cu 7% în acest an, dar țara vine după trei ani de cădere consecutivă, iar în 2020 PIB-ul Argentinei a ajuns la jumătate față de valoarea din 2017.Au mai fost proteste, sâmbătă și în Thailanda și Franța.