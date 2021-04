Protest nemaintalnit in Franta. Premierul a fost "bombardat" cu lenjerie intima. Care e motivul

🇫🇷 FLASH - 80 gerantes de boutiques de lingerie ont envoye une culotte a Jean #Castex, pour protester contre la fermeture de leurs commerces, juges non-essentiels pendant le #confinement. (L'Obs) #COVID19France #COVID19 pic.twitter.com/vCVJqbbSv0 - Mediavenir (@Mediavenir) April 20, 2021

Activistii cu o astfel de imaginatie au publicat poze pe retelele de socializare cu diferitele piese de lenjerie trimise lui Castex, puse intr-un plic cu o scrisoare in care si-au exprimat nemultumirile. Protestul, organizat de grupul Action Culottee, a fost declansat dupa ce magazinele de lenjerie au fost incluse in categoria afacerilor neesentiale si au fost nevoite sa se inchida pentru a reduce transmiterea Covid-19."Am reusit sa aducem numarul de participanti la 200 de comercianti cu amanuntul", a declarat pentru CNN Nathalie Paredes, proprietara magazinului Sylvette Lingerie din Lyon si creatoarea proiectului."(Asta) inseamna ca 200 de chiloti" au fost trimisi primului ministru, a spus ea.Grupul lui Paredes a distribuit zeci de imagini online cu pachetele unice pe care Castex le-a trimis prin posta. "Dorim sa scoatem la iveala situatia foarte critica prin care trec sute de magazine de lenjerie de corp din Franta", a afirmat grupul intr-un comunicat de presa."Florarii, librarii, coaforii si magazinele de discuri au fost clasificate drept firme "esentiale". Dar cum ramane cu lenjeria de corp?. Nu este o chestiune de igiena si protectie? Nu este primul lucru pe care il punem dimineata cand ne imbracam? De ce departamentul nostru este neesential si coafura esentiala?", a adaugat Paredes.Scrisoarea inclusa in fiecare pachet il indeamna pe Castex sa reconsidere regulile carantinei."Adevarul este ca TOTI suntem esentiali, domnule prim-ministru. Intreprinderile mici si locale sunt pretioase. Ele contribuie la economia locala si dau viata comunitatilor noastre", spune scrisoarea.CNN a contactat biroul Castex pentru comentarii.Franta a revenit in carantina nationala pe 3 aprilie, inchizand magazinele considerate neesentiale, precum si barurile, salile de sport, muzeele si teatrele. Dar magazinelor de carti si muzica li s-a permis sa ramana deschise.Masurile au fost anuntate dupa ce numarul cazurilor de Covid-19 au inceput sa creasca in toata tara. Numarul deceselor din cauza Covid-19 confirmate in Franta a depasit saptamana trecuta 100.000, de la inceputul pandemiei.