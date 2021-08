Mii de antivaxxeri greci au protestat. "Este halucinant că sunt oprit din muncă deoarece refuz să mă vaccinez"

Manifestanţii, care s-au adunat în Piaţa Syntagma, purtau drapelul Greciei şi afişau pancarte pe care se putea citi "Nu suntem împotriva vaccinurilor, ci împotriva fascismului" sau "Trăiască democraţia"."Este halucinant că sunt oprit din muncă deoarece refuz să mă vaccinez, în contextul în care timp de mai multe luni am ajutat la limitarea epidemiei. Am lucrat în condiţii foarte grele", a spus Christos Bakakios, angajat pe ambulanţă.În opinia Linei, o infirmieră care a vorbit sub protecţia anonimatului, "sistemul de sănătate grec se va prăbuşi dacă îi vor trimite în şomaj parţial pe toţi angajaţii care refuză să se vaccineze"."Spitalele sunt deja suprapopulate. Acest lucru nu ar avea niciun sens", a adăugat ea.Guvernul grec a luat măsuri pentru a încuraja un număr cât mai mare de persoane să se vaccineze în contextul răspândirii variantei Delta a coronavirusului, în timp ce 99% dintre bolnavii intubaţi în spitale sunt persoane nevaccinate.Angajaţii din centrele pentru bătrâni sunt deja obligaţi să se vaccineze de la 16 august.Zece angajaţi ai unui azil din Volos, în centrul ţării, au fost deja suspendaţi pentru că au refuzat vaccinarea.Peste 5,7 milioane de persoane din populaţia de 10,7 milioane de locuitori ai Greciei s-au vaccinat cu schema completă.Însă răspândirea variantei Delta în ţară stârneşte îngrijorare.Duminică, Grecia a înregistrat circa 1.500 de noi cazuri de coronavirus, în timp ce peste 300 de persoane erau intubate în spitale.Peste 13.600 de persoane au murit de COVID-19 în Grecia.