VIDEO Proteste de proportii in Danemarca. Oamenii, nemultumiti de masurile anti COVID-19 si de introducerea pasaportului de vaccinare

La apelul "Men in Black Denmark", un grup activ pe Facebook care organizeaza mitinguri de mai bine de o luna, protestatarii s-au intalnit in fata parlamentului pentru a sustine "libertatea de alegere" si a denunta "constrangerile" si "dictatura" masurilor de semi-izolare anti-COVID-19 impuse in Danemarca.Pe un frig polar, mitingul, la care au participat copii, a avut drept scop de a protesta in mod special fata de "pasaportul corona".La fel ca alte tari europene, Danemarca va dezvolta un certificat electronic de vaccinare impotriva COVID-19 destinat calatoriilor si potential sa serveasca pentru intrarea la evenimente sportive sau culturale, chiar si la restaurante.Pentru "Men in Black Denmark", crearea acestui "pasaport" duce la obligatia de a se vaccina, deci o restrictie in plus la libertatile individuale. In Danemarca, vaccinarea este recomandata, dar nu obligatorie. Participantii au purtat un portret al sefei guvernului danez, Mette Frederiksen, avand trasaturile dictatorului nord-coreean Kim Jong Un.In pofida tonului radical al manifestantilor, cea mai mare parte a marsului, care a fost autorizat, s-a desfasurat pasnic, in prezenta unei numeroase forte de politie.In urma cu doua saptamani, o manifestatie similara a fost marcata de incendierea unui manechin reprezentand-o pe Mette Frederiksen. De atunci, doi indivizi se afla in arest, pusi sub acuzare pentru "amenintari" la adresa premierului.Aparitia miscarii, chiar daca manifestatiile raman limitate la cateva sute de oameni, starnesc temeri de radicalizare.Magazinele neesentiale, barurile si restaurantele sunt inchise in prezent in regatul scandinav cu o populatie de 5,8 milioane de locuitori, iar guvernul a prelungit restrictiile cel putin pana la 28 februarie. Cu toate acestea, scolile primare se pot redeschide luni, mai scrie AFP.