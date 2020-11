VIDEO Violente la Washington. Simpatizantii lui Donald Trump, alaturi de liderii de extrema dreapta

Crazy scenes in Washington DC with fights breaking out between the Proud Boys and BLM/Antifa supporters. When will this end? #Elections2020 pic.twitter.com/t6L9YGgryx - Chris Ward (@officialcward) November 15, 2020

Grupuri mai mici de contra-manifestanti s-au adunat in centrul orasului si in apropierea Curtii Supreme, in sprijinul lui Joe Biden , presedintele ales al SUA, potrivit CNN. A existat o altercatie intre grupul anti-Trump si fortele de ordine, sambata seara, 14 noiembrie, in timp ce se indreptau catre un hotel in care stateau sustinatorii lui Trump.La protest au participat Oath Keepers, un grup anti-guvernamental, Proud Boys si Three Percenters, grupuri de extrema dreapta, dar si teoreticieni ai conspiratiei, cum ar fi Alex Jones si membrii repulicani ai Congresului.Cele mai comune expresii scandate, dar si care circula pe retelele de socializare in ultimele zile, sunt "Stop the Steal", "March for Trump" si "Milion MAGA March".Au existat si violente, numeroase videoclipuri postate pe Twitter care au aratat lupte intre cele doua tabere. Politia a declarat ca doi ofiteri au fost raniti si ca au fost confiscate mai multe arme de foc, potrivit euronews.com Citeste si: VIDEO Mii de manifestanti pro-Trump fara masti denunta "o frauda electorala" intr-un protest care are loc la Washington. Presedintele in functie a salutat demonstratia