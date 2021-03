VIDEO O tanara din Republica Moldova s-a dezbracat in fata sediului Politiei de Frontiera. Motivul protestului iesit din comun

Reactiile la protestul inedit

Potrivit Pro TV Chisinau, ea spune ca insotitoarele de bord ale unei companii de transport sunt "intimidate si hartuite regulat", in incinta Aeroportului International Chisinau, de catre reprezentantii Politiei de Frontiera.Liderul Partidului Democratia Acasa, Vasile Costiuc, a asistat la acest protest si a transmis imaginile pe Facebook "Sunt dezbracate pana la lengeria intima si chiar au fost cazuri cand au fost "rugate" sa se dezbrace de tot. Asa metode utilizeaza institutiile statului pentru a pune presiune pe unii agenti economici "incomozi", care nu vor sa plateasca taxe neformale "de protectie" "ca in anii '90", se arata pe contul paginii Partidului Democratia Acasa."Tinem sa evidentiem ca respectivele actiuni au loc in linia a 2-a de control, unde nu au acces decat colaboratorii Politiei de Frontiera. Or, in acest sens compania a receptionat multiple plangeri din partea pasagerilor supusi intimidarilor. Mai mult, ilegalitatile culmineaza cu faptul ca pasagerii sunt fortati sa comunice date cu caracter personal (telefon, domiciliu etc.) sub rezerva ca vor fi citati in ordine penala", a scris Costiuc pe reteaua de socializare.El afirma ca angajatii companiei de transport sunt supusi in mod constant la asa zise controale din partea politiei de frontiera din Republica Moldova, controale care, de fapt, "sunt autentice perchezitii corporale neautorizate".In replica, seful Sectorului Politiei de Frontiera din Aeroportul International Chisinau a respins aceste acuzatii.