VIDEO Mii de oameni au protestat la Varsovia impotriva interzicerii avortului si a restrictiilor anti-pandemie

Pe langa sustinatorii miscarii Greva femeilor poloneze (OSK), la marsul de duminica au participat si reprezentanti ai mediului de afaceri, care au protestat impotriva restrictiilor impuse in contextul pandemiei de coronavirus.Manifestantii au marsaluit prin centrul capitalei purtand masti, pancarte antiguvernamentale, steaguri poloneze, ale Uniunii Europene si in culorile curcubeului. Avansul protestatarilor a fost blocat in mai multe randuri de dispozitive de politie.Politia din Polonia a fost criticata de manifestanti si opozitie pentru exces de forta in cursul altor recente proteste, mentioneaza dpa.Demonstratia de duminica a coincis cu implinirea a 39 de ani de la introducerea legii martiale in Polonia, la 13 decembrie 1981, iar organizatorii protestului au comparat actiunile politiei cu cele de represiune ordonate de regimul comunist in timpul legii martiale.Partidul de guvernamant "PiS (Lege si Justitie) duce un razboi cu intreaga lume: cu tinerii, cu profesorii, cu medicii, cu antreprenorii, cu angajatii din sectorul public, cu Europa. Fara a introduce starea de urgenta, au introdus practic legea martiala", au scris organizatorii in social media, inaintea marsului.