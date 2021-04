Manifestatii in Marea Britanie impotriva unei legi care ar conferi politiei prerogative suplimentare in combaterea protestelor

Proiectul de lege referitor la politie, infractiuni, condamnari si instante ar inaspri masurile pe care le pot lua politistii pentru a dispersa demonstratiile, cum ar fi impunerea unor limite de timp si zgomot, iar activistii se tem ca acestea vor fi folosite pentru a limita protestele. De cand proiectul a fost depus in Parlament luna trecuta, au avut loc proteste sporadice, mai ales in Bristol, in sud-vestul Angliei, unde demonstrantii au devenit violenti cu politistii, o sectie de politie a fost atacata cu caramizi si sticle, iar vehicule ale politiei au fost incendiate.Premierul Boris Johnson a criticat ceea ce a descris ca fiind "atacuri rusinoase" impotriva politistilor, dar protestatarii au acuzat politia ca foloseste tactici dure.Sambata, grupul pentru schimbari climatice Extinction Rebellion (XR) si miscarea Black Lives Matter (BLM) s-au alaturat altor activisti la mitingurile "kill the bill" ("Omorati proiectul") din Londra si alte orase, inclusiv Manchester, Sheffield, Leeds si Brighton."Guvernul incearca sa reduca protestele - in special BLM si XR - la asta se refera acest proiect de lege. Vrem ca clauzele din acest proiect de lege cu privire la proteste sa fie anulate ", a spus Mark Duncan, unul dintre cei peste 500 de oameni care au marsaluit prin centrul Londrei, lovind tobe si scandand.Zilele de proteste ale Extinction Rebellion au paralizat parti din Londra la inceputul anului 2019, actiune care a alimentat apelurile unor politicieni ca politia sa primeasca puteri mai dure pentru a preveni perturbarea excesiva.Demonstratiile nu au fost permise in timpul carantinei pentru coronavirus, dar restrictiile au fost relaxate saptamana aceasta , ceea ce inseamna ca mitingurile organizate pot continua, cu conditia sa fie "sigure fata de Covid-19".La Londra, a avertizat politia, "se vor lua masuri, daca va fi necesar, in interesul sanatatii publice".Unii ofiteri superiori au spus ca eticheta "kill the bill" a fost deliberat provocatoare, deoarece "the bill", care inseamna proiect, este si o porecla pentru politie in Marea Britanie.