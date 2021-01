Protestatarii inchisi din Belarus ar fi fost torturati. "Sistemul de justitie a esuat"

Alegerile prezidentiale din luna august si rezultatele lor contestate au dus la proteste in masa impotriva liderului Aleksandr Lukasenko, aflat la putere de 26 de ani.Raportul Amnesty contine relatari de la detinuti care au spus ca au fost dezbracati la pielea goala, batuti si lasati fara mancare, apa si ingrijiri medicale timp de mai multe zile."Sistemul de justitie din Belarus a esuat in a-i trage la raspundere pe cei vinovati", a afirmat activista Jovanka Worner, experta in Belarus.Comunitatea internationala trebuie sa actioneze imediat pentru a asigura justitia, iar numeroasele incalcari ale drepturilor omului trebuie investigate, a spus ea.De la alegeri au loc saptamanal proteste in capitala Minsk si in alte orase din Belarus, fiind supuse unei reprimari violente din partea fortelor de securitate. In timpul demonstratiilor, peste 30.000 de protestatari au fost arestati, multi au fost ucisi, iar cateva sute au fost raniti.Conform Amnesty, exista fotografii, inregistrari video si marturii ale unor detinuti, victime si martori care pot fi folosite ca dovezi pentru incalcarea drepturilor.Lukansenko a revendicat victoria in alegeri prezidentiale cu 80,1% din voturi. Cu toate acestea, UE nu il recunoaste ca presedinte, iar opozitia o considera pe Svetlana Tihanovskaia, plecata in exil in Lituania dupa scrutin, adevarata castigatoare.Citeste si: