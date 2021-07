Proteste anti-guvernamentale in Cuba. Mii de oameni au iesit in strada strigand "Libertate!" si "Jos dictatura!". Presedintele si-a chemat sustinatorii sa riposteze in strada VIDEO

This is in front of the Capitolio in Havana. Multiple people have been arrested as anti-government protests go on. A heavy police presence surrounds the area and pro-government supporters have come in to hold counter rallies. pic.twitter.com/0Tm31cIg4C - Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) July 11, 2021

The police in Santiago de Cuba join in the protests. See video. We have never seen that happen before. #SOSCuba #VivaCubaLibre pic.twitter.com/bzDEGl9wk9 - Jose Felix Diaz (@josefelixdiaz) July 11, 2021

Demonstratii in multe orase din tara

"Ordinul de lupta a fost dat, in strada revolutionari!", a indemnat, intr-o interventie televizata, presedintele cubanez, care a acuzat "mafia cubanezo-americana" ca se afla in spatele acestei revolte."Facem apel la toti revolutionarii din tara, toti comunistii, sa iasa pe strazile unde vor avea loc aceste provocari, acum si in zilele urmatoare. Si sa le infrunte intr-un mod hotarat, ferm si curajos", a adaugat Miguel Diaz-Canel La sfarsitul zilei de duminica, mai multe grupuri de sustinatori s-au adunat in diferite locuri din capitala Havana pentru a se pregati pentru defilat.Difuzate din plin pe retelele de socializare, protestele anti-guvernamentale au inceput spontan duminica dimineata, un eveniment extrem de rar in aceasta tara condusa de Partidul Comunist si in care singurele adunari autorizate sunt, de obicei, cele ale partidului.Mii de cubanezi au manifestat duminica impotriva guvernului pe strazile din San Antonio de los Banos, un orasel cu 50.000 de locuitori, situat la aproximativ 30 de kilometri de Havana. Manifestantii, in majoritate tineri, au marsaluit scandand "Patrie si viata!", titlul unui cantec controversat, dar si "Jos dictatura!" si "Nu ne este frica !."Libertate!" au mai scandat alte cateva sute de cubanezi la Havana in diferite mitinguri in care au avut loc ciocniri intre manifestanti si politisti, care au folosit gaze lacrimogene.Cel putin zece persoane au fost arestate si mai multi ofiteri de politie au folosit bastoane din plastic pentru a lovi protestatarii, in timp au fost desfasurati un numar mare de militari si politisti.Mai mult, in Santiago de Cuba politia s-a alaturat protestatarilor.Alte demonstratii din mai multe orase cubaneze au fost transmise in direct, pe Facebook sau Twitter Motorul unui numar tot mai mare de revendicari ale populatiei dupa introducerea sa in Cuba la sfarsitul anului 2018, internetul mobil a fost intrerupt in cea mai mare parte a tarii duminica dupa-amiaza.Presedintele Miguel Diaz-Canel s-a deplasat duminica la pranz la San Antonio de los Banos, insotit de activisti de partid care au marsaluit scandand "Traiasca Cuba!" si "Traiasca Fidel", in timp ce de-al lungul traseului sau, localnicii au continuat sa protesteze impotriva crizei economice.Pandemia de COVID-19 a scufundat Cuba intr-o grava criza economica, cea mai grava din ultimii 30 de ani, care a exacerbat lipsa de alimente si medicamente si a generat tulburari sociale puternice.Dificultatile economice au determinat autoritatile sa intrerupa furnizarea de curent electric timp de cateva ore pe zi."Situatia energetica pare sa fi incalzit unele spirite aici", a declarat presei Miguel Diaz-Canel, acuzand ca responsabile pentru criza sanctiunile SUA "Daca vreti ca poporul sa o duca mai bine, ridicati mai intai embargoul" impus din 1962."Exista o mafie cubanezo-americana care plateste foarte bine pe retelele de socializare (...) Ea s-a folosit de pretextul situatiei din Cuba si a chemat la manifestatii in toate regiunile tarii", a declarat presedintele Miguel Diaz-Canel.Acesta a recunoscut insa ca "oamenii au venit sa isi exprime nemultumirea", vorbind despre "revolutionari dezorientati".Dar "suntem multi, iar eu sunt primul, care suntem gata sa ne dam viata pentru aceasta revolutie", a adaugat presedintele.Pe Twitter, Julie Chung, subsecretarul adjunct principal al Biroului pentru afaceri din emisfera vestica din cadrul Departamentului de Stat al SUA, a indemnat la calm:"Suntem foarte ingrijorati de apelurile la lupta din Cuba. Sustinem dreptul poporului cubanez de a protesta pasnic".