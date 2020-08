UPDATE VIDEO Proteste de amploare in Europa impotriva "tiraniei medicale". Manifestantii dn Londra, Paris si Berlin invoca respectarea libertatilor

La Londra, o mie de persoane au cerut in Trafalgar Square "incheierea tiraniei medicale".200 pana la 300 de persoane au protestat in Paris impotriva portului obligatoriu al mastii. Sophie, o pariziana de circa 50 de ani, a venit sa protesteze pentru "libertatea de a alege". "Sunt pur si simplu o cetateana furioasa din cauza masurilor liberticide care nu au nicio justificare medicala", a spus ea. La Berlin, cortegiul abia plecat de circa 20.000 de participanti , potrivit politiei, a trebuit sa se opreasca. Invocand faptul ca "distantarea minima" nu este respectata in pofida solicitarilor repetate ale fortelor de ordine, politia a decis ca "nu exista alta posibilitate decat dispersarea acestei adunari".Dupa ce au fost somati sa plece la inceputul dupa-amiezii, manifestantii, dintre care multi erau asezati, au ramas la fata locului si au strigat "rezistenta" si "Noi suntem poporul", un slogan al extremei drepte, iar unii au cantat imnul national.Vezi si: Protestatarii au organizat blocaje la Berlin, dupa dispersarea de catre politie a manifestatiei "anti-corona" Mii dintre ei au continuat sa manifeste in cadrul unui protest care s-a putut derula fara interventia politiei. Mai multe grupuri au organizat sit-in-uri si au blocat artere in mai multe locuri din Berlin. Un grup a aruncat cu pietre si sticle in fortele de ordine, care au efectuat doua arestari, potrivit politiei.https://www.youtube.com/watch?v=GWczrrKvhTY&feature=emb_titleLa protest a participat o multime foarte amestecata, din toate grupele de varsta, inclusiv familii cu copii. Drapelele cu curcubeul s-au amestecat cu cele ale Germaniei, iar manifestantii au strigat in mai multe randuri "Merkel trebuie sa plece", cuvantul de ordine al partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD)."Nu sunt un simpatizant al extremei drepte, sunt aici pentru a apara libertatile noastre fundamentale", a declarat pentru AFP Stefan, un berlinez de 43 de ani, cu craniul ras, care purta un tricou gri pe care era scris cu majuscule albe: "Gandeste, ajuta!"."Muti spun ca nu exista decat cativa insi de extrema dreapta in strada dar, in realitate, ei sunt cei care organizeaza manifestatia", spune pe de alta parte Belinda, care a participat la o contramanifestatie organizata de stanga radicala Die Linke.