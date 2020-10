Femeile din Polonia ameninta cu greva generala din cauza legii avortului. Scandal in Parlament: "Acesta e razboi!"

Femeile din Polonia se pregatesc sa intre in greva, fiind a saptea zi consecutiva de demonstratii impotriva deciziei potrivit careia avortul, in cazul in care fatul prezinta malformatii congenitale, este neconstitutional.Aceasta decizie ar face posibila intreruperea de sarcina doar in cazul violului si incestului, potrivit hotnews.ro Tensiunile au ajuns in Parlament dupa ce Joanna Scheuring-Wielgus, deputat de stanga, a initiat o motiune prin care cerea ca forul legislativ sa dezbata un proiect care sa faca legea avortului mai permisiva. Mai multe femei din opozitie au adus pancarde pe care scria "Avort legal!", strigand "Acesta este razboi!".Jaroslaw Kacynski, liderul partidului aflat la putere, a declarat ca decizia Curtii Constitutionale este ireversibila si i-a acuzat pe protestatari ca incearca sa demoleze Polonia, cerandu-le sa apere "natiunea si biserica".