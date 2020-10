Protestele fata de interzicerea aproape totala a avortului blocheaza mai multe orase din Polonia

La Varsovia, manifestantii - in cea mai mare parte femei tinere - agitau pancarte cu sloganuri precum "Infernul femeilor!", "Aveti sange pe mainile voastre!", "Vrem sa avem de ales!" sau "Este razboi !" si au blocat mai multe intersectii din centrul orasului, paralizand traficul rutier.Manifestatii asemanatoare s-au desfasurat de asemenea in mai multe orase din Polonia, ca reactie la decizia de joi a Tribunalului Constitutional polonez de a interzice avortul chiar si in caz de malformatii grave ale fatului, intrucat ar fi "incompatibila" cu Constitutia.Decizia, potrivit dorintei partidului ultracatolic nationalist aflat la putere Lege si Justitie (PiS), restrange dreptul la avort doar la cazul in care femeia insarcinata este in pericol de moarte si la sarcini rezultand in urma unui viol sau a unui incest.Argumentul major al opozantilor deciziei este ca aceasta interdictie aproape totala pune viata femeilor in pericol, fortandu-le sa duca la termen sarcini neviabile, in timp ce sustinatorii acesteia asigura ca astfel va fi evitat avortul unor fetusi diagnosticati cu sindrom Down.Exista cel putin 2.000 de avorturi legale anual in Polonia si in marea majoritate a acestora sunt efectuate din cauza fetusilor diagnosticati cu malformatii.Dar grupurile feministe estimeaza ca peste 200.000 de proceduri sunt realizate ilegal sau efectuate in strainatate in fiecare an.Aceasta decizie a fost condamnata de mai multe grupuri de aparare a drepturilor omului in Europa.Duminica, grupuri de manifestanti au vizat biserici catolice in toata Polonia, ceea ce a constituit o premiera in aceasta tara cu populatie majoritar catolica, membra a Uniunii Europene.Protestele impotriva deciziei Tribunalului urmeaza sa continue in zilele urmatoare, potrivit organizatorilor citati de AFP.