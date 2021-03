VIDEO Mii de persoane protesteaza la Viena fata de restrictiile impuse in pandemie. Mai multi demonstranti au fost arestati

Politia a anuntat ca a facut "cateva" arestari, in timp ce au fost semnalate ciocniri izolate intre manifestanti si contra-manifestanti de stanga.Majoritatea participantilor nu purtau masca si nu respectau distanta fizica in timp ce traversau centrul orasului spre Parcul Prater, unde partidul de extrema-dreapta FPO a facut apel la o adunare. Ultimul lockdown din Austria a fost relaxat in februarie prin redeschiderea scolilor, magazinelor si muzeelor. Insa protestatarii manifesteaza impotriva masurilor inca in vigoare, cum ar fi inchiderea restaurantelor si a cafenelelor si testele obligatorii pentru elevii care sunt prezenti fizic in scoli.In cadrul unei interventii in fata multimii, fostul ministru de interne al FPO Herbert Kickl a acuzat guvernul ca duce o politica "nebuna si bizara".Manifestantii au scandat sloganuri si au afisat pancarte cu texte care cereau demisia cancelarului de centru-dreapta Sebastian Kurz.La manifestatii precedente impotriva mastilor si restrictiilor, au fost prezenti si membri ai extremei-drepte, inclusiv neonazisti. Numarul cazurilor de contaminare raportate in fiecare zi a crescut in ultimele saptamani. Sambata au fost inregistrate peste 2.500 de noi cazuri.Potrivit ministrului Sanatatii, Rudolf Anschober, varianta britanica a coronavirusului, mult mai contagioasa, este in prezent dominanta in Austria.Mai multe sute de persoane s-au adunat sambata la pranz la Viena pentru a demonstra impotriva masurilor introduse pentru a opri raspandirea coronavirusului, numerosi protestatari venind cu autocare din afara capitalei, relateaza media locale, preluate de DPA.Unii protestatari au purtat diverse pancarte, iar pe unele era scris un mesaj prin care se cerea demisia cancelarului Sebastian Kurz, conform agentiei austriece de presa APA.Politia a verificat daca participantii la protest respectau regulile de protectie sanitara, cum ar fi distantarea sociala si purtarea mastii.Aproximativ 200 de contra-demonstranti s-au adunat pentru un mars pe bicicleta.Formatiunea de opozitie de extrema-dreapta FPO si alte voci au facut apel la o demonstratie pentru a doua parte a zilei de sambata, sub sloganul 'Democratie, drepturi fundamentale si libertate'.La eveniment sunt asteptate circa 3.000 de persoane, iar fostul ministru de interne Herbert Kickl ar urma sa tina un discurs.