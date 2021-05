Manifestatii de amploare in Lituania. Mii de oameni au protestat fata de casatoriile intre persoane de acelasi sex

Europarlamentarul Tomas Vytautas Raskevicius, declarat homosexual, este la originea proiectului de lege pe care parlamentul urmeaza sa il examineze luna viitoare.Potrivit politiei, zece mii de persoane au participat la demonstratia denumita "marsul in apararea familiei". Presedintele de centru al tarii , Gitanas Nauseda a declarat sambata ca orice recunoastere legala a cuplurilor de acelasi sex trebuie sa fie in conformitate cu Constitutia tarii, care defineste casatoria drept uniunea dintre un barbat si o femeie.Protestatarii considera uniunile intre persoane de acelasi sex drept o amenintare la adresa valorilor familiei traditionale.Un sondaj Eurobarometru din 2019 constata ca 70% din lituanieni se opun recunoasterii legale a uniunilor de acelasi sex, marcand una dintre cele mai puternice opozitii la drepturile homosexualilor din UE.Noua propunere urmareste sa acorde cuplurilor LGBT drepturi de mostenire si coproprietate a bunurilor, garantii procedurale, posibilitatea schimbarii numelui de familie, dar fara dreptul de a adopta copii, potrivit presei locale."Acest lucru nu este acceptabil pentru mine, pentru copiii si nepotii mei", a declarat pentru AFP protestatarul Alfredas, in varsta de 55 de ani, care a refuzat sa isi dezvaluie numele de familie.Chestiunea a divizat coalitia guvernamentala condusa de conservatori, dar ar putea obtine suficient sprijin din partea aliatii lor liberali si a social-democratilor din opozitie pentru a avea castig de cauza.Totodata, partidele liberale doresc ca Lituania sa ratifice Conventia de la Istanbul, acord international menit sa protejeze femeile impotriva violentei.