Protestele continua in Belarus. Peste 5.000 de oameni au manifestat luni seara la Minsk, cerandu-i lui Lukasenko sa plece

Cel putin 5.000 de oameni au demonstrat luni seara in capitala, strigandu-i "Pleaca!"sefului statului Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994 si reales pentru un al saselea mandat cu 80% din voturi la alegerile prezidentiale extrem de contestate din 9 august.Manifestantii adunati luni seara au scandat si numele unor "prizonieri politici" in fata unuia din centrele de detentie din capitala, cerand eliberarea lor.De asemenea, acestia si-au exprimat sustinerea pentru Pavel Latuchko, fost ministru al culturii si director al Teatrului Academic de Stat, demis luni pentru ca a cerut public noi alegeri si demisia presedintelui Lukasenko. Potrivit presei din Belarus, mai multi membri din echipa sa de la teatru si-au dat demisia in semn de solidaritate.Opozitia, care a organizat duminica cea mai mare manifestatie de protest din istoria tarii, la care au participat peste 100.000 de persoane, denunta fraude masive si cere ca puterea sa fie transferata liderului sau Svetlana Tihanovskaia, refugiata in Lituania si care luni a declarat este pregatita sa "isi asume responsabilitatea".Sprijinul pentru solicitarile opozitiei s-a inmultit pe tot parcursul zilei de luni, in special prin greve in mai multe companii si in sectoare industriale vitale pentru economia tarii."Facem apel la toate colectivele muncitorilor sa se alature grevei pe termen nelimitat care solicita demisia lui Aleksandr Lukasenko", a indemnat echipa de campanie a Svetlanei Tihanovskaia.