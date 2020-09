Protestele din Belarus: Lukasenko sustine ca seful Bisericii Catolice din tara a primit "misiuni concrete" din Polonia

Lukasenko a recunoscut ca, din acest motiv, l-a impiedicat pe seful Bisericii Catolice, Tadeusz Kondrusiewicz, sa revina din Polonia. Potrivit lui Lukasenko, acesta a primit "misiuni concrete" in aceasta tara, unde plecase pentru a avea consultari cu autoritatile locale poloneze, care nu recunosc rezultatul alegerilor prezidentiale din Belarus."Nu spun ca avem toate informatiile, acestea se schimba constant", a adaugat presedintele, semnaland de asemenea ca Tadeusz Kondrusiewicz se regaseste pe lista neagra comuna a Belarusului si Rusiei si se investigheaza in prezent daca acesta mai are si vreo alta cetatenie."Pe noi nu ne intereseaza daca este principalul catolic, ortodox sau musulman. El trebuie sa traiasca in conformitate cu legea. Si daca intri in politica si ii atragi dupa tine pe credinciosii catolici (...), atunci responsabilitatea este dubla", a indicat Lukasenko.Monseniorul Tadeusz Kondrusiewicz a incercat sa revina in Belarus, dar a fost oprit la granita, fara explicatii."Nu stiu de ce nu ma lasa sa ma intorc. Nu imi spun. Ce pot eu sa spun este ca nu m-am intalnit cu nimeni in Polonia", a declarat acesta prin telefon agentiei EFE, din orasul polonez Belostok, unde venise pentru a "oficia" un serviciu religios.Intr-o alta declaratie, acordata unui post de televiziune catolic polonez, el a afirmat ca toate indiciile arata ca alegerile din 9 august nu au fost corecte. Cat despre manifestatiile care continua in Belarus, Tadeusz Kondrusiewicz crede ca cetatenii acestei tari s-au schimbat dupa cei 26 de ani de putere ai lui Lukasenko si acum sunt dispusi sa-si apere drepturile.Lukasenko a acuzat bisericile catolice din Belarus ca fac "propaganda" impotriva lui si a statului, dar a exclus posibilitatea de a le inchide. "Nu le inchidem, dimpotriva, incercam sa le sprijinim si sa le aparam. Bisericile catolice din Belarus exista si vor continua sa existe", a dat el asigurari.Biserica Catolica estimeaza ca circa 15% din populatia din Belarus, tara de 9,5 milioane de locuitori, se considera catolica, in special in vestul tarii. Ei formeaza al doilea grup religios din tara, dupa crestini-ortodocsi.