Publicul nu va avea acces la Capitoliu in timpul investirii lui Biden

Pittman a preluat conducerea de la Steven Sund dupa ce acesta a demisionat pe fondul criticilor legate de reactia subalternilor sai in asaltul asupra sediului Congresului SUA de catre sustinatori violenti ai lui Donald Trump saptamana trecuta.Ea a declarat ca organele de aplicare a legii la nivel federal, de stat si local conlucreaza la elaborarea unor planuri cuprinzatoare si coordonate pentru a garanta securitatea.Mai multi ofiteri de politie au fost suspendati in timp ce investigatiile privind revolta din 6 ianuarie continua, a adaugat ea.