Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, infectata cu COVID-19: "Nu simt niciun simptom"

"Dupa ce am fost testata negativ in mod sistematic pentru Covid-19, in fiecare zi dupa ziua de joi, am fost testata pozitiv pentru Covid-19 luni, fara sa simt niciun simptom", a scris ea pe Twitter "Mai mult decat atat, in mod clar nu stiam de diagnosticul lui Hope Hicks inainte de conferinta de presa de la Casa Alba de joi", a spus McEnany, referindu-se la consiliera lui Trump, Hope Hicks. Donald Trump , in varsta de 74 de ani, a fost internat in spital de vineri seara dupa ce a fost testat pozitiv pentru Covid-19 joi seara.