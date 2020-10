Putin anunta ca Rusia a aprobat al doilea vaccin impotriva COVID-19: "Trebuie sa crestem productia"

Putin a felicitat oamenii de stiinta pentru aprobarea celui de-al doilea vaccin, care este dezvoltat de Vector Institute si care a incheiat etapele incipiente ale testelor clinice luna trecuta, transmite Reuters "Trebuie sa crestem productia primului si celui de-al doilea vaccin", a spus Putin."Continuam sa cooperam cu partenerii nostri straini si vom promova vaccinul nostru in strainatate", a adaugat el.Rusia a devenit in august prima tara care sa aprobe un vaccin anti-Covid, inainte de a fi finalizate testele clinice la scara larga, spre ingrijorarea unora dintre cercetatorii comunitatii stiintifice.Aproximativ 400 de pacienti cu risc crescut au primit vaccinul, potrivit ministerului sanatatii. Vaccinul, numit "Sputnik V" in semn de omagiu adus primului satelit din lume lansat de Uniunea Sovietica, nu a fost dat inca in circulatie generala.De la inceputul pandemiei, Rusia a inregistrat 1.340.409 infectii, al patrulea cel mai mare numar de cazuri din lume in spatele Statelor Unite, Indiei si Braziliei.