Putin anunta ca Rusia a inregistrat al doilea vaccin impotriva COVID-19. 40.000 de voluntari vor participa la testele clinice

"Centrul de stat de cercetare pentru virusologie si biotehnologie Vektor din Novosibirsk (Siberia) a inregistrat astazi (miercuri) un al doilea vaccin impotriva coronavirusului: EpiVacCorona", dupa incheierea primelor etape ale testelor efectuate pe om luna trecuta, a spus Putin, felicitand oamenii de stiinta implicati in dezvoltarea acestuia."Este necesar sa crestem productia primului si celui de-al doilea vaccin", a spus el in comentariile difuzate de televiziunea de stat.La fel ca in cazul primului vaccin denumit "Sputnik V", Rusia isi va promova si al doilea vaccin in strainatate, a spus presedintele rus, pledand ca productia acestora sa fie concentrata in acele tari in care acestea vor fi comercializate.Totodata, Vladimir Putin a subliniat ca vaccinurile rusesti impotriva coronavirusului trebuie sa satisfaca mai intai de toate nevoile pietei interne si sa ajunga la cat mai multe farmacii posibil."Din cate stiu, in curs de aparitie este un al treilea vaccin al Centrului Ciumakov al Academiei de Stiinte din Rusia", a indicat Putin, referindu-se la un preparat care va intra in cea de-a doua faza a testelor in 19 octombrie.Guvernul rus a anuntat ca 40.000 de voluntari vor participa la testele clinice ale celui de-al doilea vaccin rusesc, intre care 150 de persoane de "peste 60 de ani"."Aparitia celui de-al doilea vaccin crese sansele de vaccinare in randul populatiei si, prin urmare, ne aduce mai aproape de stabilizarea si depasirea problemei infectiilor cu SARS-CoV-2", a declarat vicepremierul Tatiana Golikova in aceeasi sedinta de guvern.Ea a anuntat ca primul lot din cel de-al doilea vaccin - 60.000 de doze - va fi produs "in curand".Golikova a spus ca ea personal si sefa Agentiei pentru protectia consumatorului (Rospotrebnadzor), Anna Popova, s-au vaccinat cu EpiVacCorona si nu au avut "niciun efect secundar"."Toti voluntarii care au participat la prima si a doua faza nu au inregistrat o crestere a temperaturii", a asigurat ea.Primul vaccin rusesc, Sputnik V, a fost inregistrat la 11 august si se afla in prezent in a treia etapa de teste, rezultatele primelor doua etape fiind asteptate in octombrie si noiembrie.Referitor la situatia epidemiologica din tara, Golikova a recunoscut ca "situatia este destul de tensionata si complicata, dar totusi sub control".Potrivit autoritatilor, Rusia a inregistrat 14.231 de cazuri de infectii cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, o cifra care se inscrie pe curba ascendenta din ultimele saptamani.De la inceputul pandemiei, Rusia a raportat 1.340.409 de cazuri de contaminari cu noul coronavirus, intre care 23.205 de decese.