Putin a promulgat o lege prin care cresc amenzile date in timpul protestelor, in urma unui val de manifestatii pentru sustinerea lui Navalnii

Noua lege prevede cresterea valorii amenzilor aplicate din cauza nesupunerii fortelor de ordine de la 1.000 la 4.000 de ruble (44.70 euro) si un maximum de 15 zile de detentie.Legea prevede, de asemenea, aplicarea unor amenzi in valoare de pana la 20.000 de ruble organizatorilor manifestatiilor, in cazul in care acestia incalca legislatia cu privire la finantare.Politia a arestat peste 11.000 de oameni la manifestatii organizate anul acesta in semn de protest fata de arestarea principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, potrivit ONG-ului specializat in monitorzarea manifestatiilor OVD-Info.Aliatii lui Aleksei Navalnii - majoritatea aflati in prezent in exil in strainatate sau plasati in arest la domiciliu - au cerut indemnat la o suspendare a manifestatiilor in sustinerea opozantului pana la primavara.Aleksei Navalnii, in varsta de 44 de ani, a fost incarcerat in Rusia imediat dupa ce s-a intors in tara din Germania, la 17 ianuarie, dupa cinci luni de ingrijiri medicale in urma unei presupuse otraviri cu un agent neurotoxic de tip noviciok, de care il acuza pe Putin si FSB-ul.La 2 februarie, el a fost condamnat la inchisoare, prin comutarea unei pedepse cu suspendarea, intr-un dosar de frauda din 2014, acuzatii pe care le respinge.