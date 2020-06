Putin indeamna oamenii sa voteze la referendumul care vizeaza posibilitatea de a avea inca doua mandate/ Nu a spus inca daca va candida la presedintie

Ziare.

com

Consultarea are loc de la 25 iunie la 1 iulie, din cauza epidemiei covid-19.Potrivit unui sondaj realizat la ietirea de la urne de Institutul VTsIOM si publicat luni, 78% dintre votanti s-au pronuntat in favoarea acestui proiect."Nu votam doar amendamentele. Votam pentru tara in care vrem sa traim, cu un sistem de educatie side sanatate moderne (...), tara pentru care muncim si pe care vrem sa o lasam copiilor si nepotilor nostri", a declarat liderul de la Kremlin"Nu putem garanta stabilitatea, securitatea, prosperitatea si demnitatea decat prin dezvoltare. Suveranitatea noastra depinde de propria noastra responsabilitate, de sinceritatea patriotismului nostru si de atasamentul nostru fata de patrie", a continuat Putin.Constitutia, care nu a mai fost reformata don 1993, ii interzice in prezent lui Putin, in varsta de 67 de ani sa candideze din nou.Vladimir Putin nu a spus marti daca intentioneaza sa candideze in cazul unei victorii a taberei "da".