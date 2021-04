Biden ar vrea sa se intalneasca cu Putin in Europa. Rusii apreciaza "in mod pozitiv" posibilul summit din luna iunie

O decizie cu privire la aceasta intalnire nu a fost luata inca, iar ea depinde de "numerosi factori", declara Iuri Usakov pentru RIA Novosti.Propunerea lui Biden cu privire la organizarea unui summit cu Putin a fost primita "in mod pozitiv" si este studiata, a anuntat ministrul rus de Externe Serghei Lavrov.Biden i-a propus lui Putin sa se intalneasca la 15-16 iunie intr-o tara din Europa, dezvaluie cotidianul rus de afaceri Kommersant, care citeaza surse anonime. Contactat de Reuters, Kremlinul nu a reactionat imediat.Putin s-a intalnit in iulie 2018, la Helsinki, cu predecesorul lui Biden, Donald Trump Relatiile Moscovei cu Washingtonul s-au deteriorat la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece , dupa ce Biden l-a catalogat, intr-un interviu, luna trecuta, pe Putin drept un "criminal". Statele Unite au sanctionat luna aceasta Rusia din cauza unei serii de fapte "rauvoitoare", inclusiv cu privire la un presupus amestec in alegerile prezidentiale din noiembrie.