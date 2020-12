Putin sustine ca nu exista motive pentru a declansa o ancheta in cazul otravirii lui Navalnii

"Daca o persoana a fost aproape sa moara, asta nu inseamna ca trebuie deschisa de fiecare data o ancheta penala", a declarat Vladimir Putin in cursul unei reuniuni, joi, 10 decembrie, a Consiliului consultativ pentru drepturile omului de la Kremlin, potrivit AFP, citat in Hotnews.ro Aleksei Navalnii a inceput sa se simta rau la sfarsitul lunii august, in timpul unui zbor in Siberia. A fost transferat in Germania, unde s-a confirmat ca a fost otravit cu un agent neurotoxic din grupa Noviciok, o substanta conceputa de specialistii sovietici in scopuri militare.Navalnii l-a acuzat pe Putin ca ar fi in spatele tentativei de omor, dar presedintele Rusiei a negat.Citeste si: VIDEO O masina a lovit mai multe persoane in timpul unei manifestatii Black Lives Matter din New York