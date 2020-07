Putin si Zelenski au discutat telefonic despre conflictul din estul Ucrainei si si-au exprimat sprijinul pentru armistitiul care incepe astazi

Negociatorii ucraineni, rusi si ai OSCE au convenit o incetare completa a focului intre fortele guvernamentale si separatistii pro-rusi din estul Ucrainei, de la sfarsitul lunii iulie, suspendand conflictul militar care a provocat peste 13.000 de morti incepand din 2014."Liderii au convenit ca exista necesitatea unei implementari urgente a unor masuri suplimentare pentru sustinerea armistitiului din Donbas", a anuntat biroul presedintelui Zelenski.Zelenski a venit la putere anul trecut cu promisiunea incetarii conflictului. De atunci, Ucraina si Rusia au implemetat unele masuri de crestere a increderii, inclusiv schimburi de prizonieri si retragerea treptata a trupelor, im zonele desemnate.Putin i-a spus lui Zelenski ca decizia Ucrainei de a organiza alegeri regionale in 2020 contravine cu acordurile de pace de la Minsk care au rolul sa rezolve conflictul.Kievul intentioneaza sa organizeze alegeri locale in octombrie, la nivel national, cu exceptia regiunilor Donetk si Luhansk.Biroul lui Zelenski a aratat ca presedinte ucrainean i-a spus lui Vladimir Putin ca sunt necesari noi pasi pentru a elibera cetatenii ucraineni care sunt retinuti in estul Ucrainei, Crimeea si Rusia.Ucraina si Rusia sunt in conflict din 2014, cand Moscova a preluat peninsula Crineea si a sustinut rebeliunea din estul tarii. Luptele majore au luat sfarsit in urna unui acord de incetare a focului convenit in Belarus in 2015, dar au inca ciocniri regulate, in care mor civili, soldati ucraineni si separatisti.