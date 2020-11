Putin spune ca toate vaccinurile rusesti impotriva COVID-19 sunt eficiente

Rusia a lansat vaccinul Sputnik V pe piata interna in pofida faptului ca faza 3 a studiilor clinice nu a fost inca finalizata. Ministerul rus al Sanatatii a declarat luni ca Sputnik V are o eficienta de peste 90%, afirmatie facuta la scurt timp dupa ce grupurile farmaceutice Pfizer Inc. si BioNTech au facut acelasi anunt in legatura cu vaccinul lor experimental dezvoltat impotriva COVID-19."Exista deja doua vaccinuri inregistrate si studiile au aratat si au confirmat ca, in primul rand, aceste vaccinuri sunt sigure si nu au efecte secundare grave dupa utilizare si, in al doilea rand, sunt eficiente", a declarat Vladimir Putin prin videoconferinta de la summitul Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS).Totodata, Putin a mai spus ca Moscova este pregatita sa coopereze in ceea ce priveste vaccinurile impotriva noului coronavirus si a convenit cu premierul pakistanez Imran Khan ca vaccinarea ar trebui sa fie disponibila la scara larga pentru toata lumea, relateaza TASS."Va sugeram sa nu politizati aceste procese, avand in vedere ca oamenii din intreaga lume au astazi nevoie de aceste medicamente, fara nicio exagerare", a mai spus el."Suntem gata sa lucram cu toate tarile lumii si, bineinteles, cu partenerii nostri din cadrul OCS", a mai spus presedintele rus.Rusia a raportat marti 20.977 de noi infectari cu coronavirus si 368 de decese. In tara au fost inregistrate 1.817.109 de cazuri, Rusia fiind a cincea tara din lume, dupa Statele Unite, India Brazilia si Franta, in ceea ce priveste numarul de infectari cu COVID-19.