Ramasiltele a 215 copii au fost descoperite ingropate pe terenul unei scoli. Anuntul premierului Justin Trudeau

Copiii erau elevi ai scolii rezidentiale indiene Kamloops din Columbia Britanica, care s-a inchis in 1978, conform indigenilor Tk'emlups te Secwepemc (poporul confluentei), care au spus ca ramasitele au fost gasite cu ajutorul unui specialist in detectarea cu un radar care patrunde in sol."Aveam cunostinta despre asta in comunitatea noastra si am putut sa verificam", a spus intr-o declaratie sefa Tk'emlups te Secwepemc, Rosanne Casimir."In acest moment, avem mai multe intrebari decat raspunsuri", a adaugat Rosanne Casimir.Sistemul scolilor rezidentiale din Canada , care a separat fortat copiii indigeni de familiile lor, a constituit un genocid cultural, conform concluziilor unei anchete din 2015, care a durat sase ani.Raportul a documentat abuzuri fizice oribile, violuri, malnutritie si alte atrocitati suferite de multi din cei 150.000 de copii care au frecventat acest tip de scoli, administrate, de obicei, de biserici crestine din partea Ottawa in perioada dintre 1840 si anii 1990.S-a constatat ca un numar de peste 4.100 copii au murit in perioada frecventarii acestor scoli rezidentiale.Moartea celor 215 copii, ingropati pe terenul celei mai mari scoli rezidentiale din Canada, se pare ca nu a fost inclusa in acest bilant si nici nu a fost documentata pana la aceasta descoperire.In legatura cu acest subiect, premierul Trudeau a scris pe Twitter urmatoarea postare: aceasta stire "imi frange inima - este o amintire dureroasa a acelui capitol intunecat si rusinos din istoria tarii noastre".In 2008, guvernul canadian si-a cerut scuze oficial pentru acest sistem de educatie.Natiunea indigena Tk'emlups te Secwepemc a mai comunicat ca mentine contactul cu medicul legist si comunitatile de origine ale caror copii au frecventat scoala si se asteapta la constatari preliminare pana la jumatatea lunii iunie.Intr-o declaratie, seful regional al Adunarii Primelor Natiuni din Columbia Britanica, Terry Teegee, a apreciat ca descoperirea acestor morminte "reimprospateaza durerea si pierderea tuturor Primelor Natiuni din Columbia Britanica".