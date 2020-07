"Rambo" de Germania, retinut de catre autoritati. Barbatul reusise sa se faca disparut in regiunea Padurea Neagra

Operatiune de tip "Rambo I"

Fugarul fusese oprit duminica de politie in oraselul Oppenau, la vest de Stuttgart, dar a reusit sa fuga, nu inainte de a le lua armele de serviciu politistilor pe care i-a amenintat cu un pistol. Disparitia sa a declansat o ampla operatiune de cautare in padure si in zonele limitrofe.Nu mai putin de 200 de oameni, o unitate de elita, elicoptere, camere cu termoviziune si caini au fost implicati in operatiunea desfasurata in zona Padurea Neagra din landul Baden-Wurttemberg.Barbatul, care se numeste Yves Rausch, avea cazier, avand la activ mai multe incalcari ale legii. Procurorul care se ocupa de caz l-a descris drept un "ranger", bun cunoscator al zonei.Barbatul ar fi ramas pe strazi de anul trecut, dupa ce a pierdut apartamentul in care locuia la Oppenau, scrie Agerpres.Sprijinite de elicoptere si de caini, fortele de ordine, care folosesc si camere termice, autoritatile germane incearcau de duminica sa puna mana pe fugarul Yves Rausch.Autoritatile au difuzat o fotografie a fugarului, care ar fi fost inarmat cu un arc cu sageti, un cutit si una sau mai multe arme de foc. In fotografie Rausch are capul ras si un mic barbison. In alte imagini publicate de cotidianul Bild el apare in tinuta a fortelor speciale si dispune de echipamente precum o luneta atasata la casca.El era cunoscut fortelor de ordine pentru diverse delicte de port ilegal de arma si conflicte cu oamenii legii. "Ramaneti acasa si nu luati in masina autostopisti", a avertizat politia locala din Oppenau, unde incidentul a inceput duminica dimineata.Alertata de un martor, o patrula a incercat sa-l prinda luni, 13 iulie, intr-un adapost improvizat in care fusese vazut. "In timpul controlului, el a scos deodata un pistol, i-a amenintat pe politisti, iar apoi i-a facut sa puna jos pistoalele, armele lor de serviciu. Apoi a fugit in padure", a relatat Yannick Hilger, purtator de cuvant al politiei din Oppenau.El "i-a amenintat pe agenti, care nu au avut timpul sa reactioneze", potrivit politiei, care sustine ca barbatul a fugit "probabil" cu patru arme de serviciu. Anchetatorii cred ca fugarul se deplaseaza pe jos dar perimetrul de cautare, o padure deasa, ofera numeroase ascunzatori potentiale."Orice persoana care il intalneste pe suspect trebuie sa ramana la distanta. Barbatul este intr-o stare de suferinta mentala", a avertizat purtatorul de cuvant al politiei din Oppenau, din landul Baden-Wurttemberg. Gradinitele si piscinele in aer liber au fost inchise cu titlu de precautie de municipalitatea din Oppenau, care evoca o "situatie periculoasa".Plimbarile in padure si activitatile in aer liber au fost de asemenea interzise, iar survolurile aeriene ale regiunii sunt suspendate. "A avut mereu slujbe temporare, precum paznic pe un teren de golf sau la gara", a declarat un fost vecin pentru cotidianul Bild. "In urma cu un an traia intr-un apartament de deasupra unui hostel, dar a fost dat afara pentru ca nu-si platea chiria", a adaugat el."Arme, munitie si bidoane cu benzina ar fi fost descoperite in apartament la momentul respectiv", a mai spus acest martor, precizand ca barbatul avea chiar "un mic stand de tir in podul casei". Yves Rausch a trait apoi in masina, inainte de a se instala intr-o coliba improvizata la liziera padurii, unde politistii au incercat sa-l retina.