Rapire ca-n filme la Chisinau. Un judecator ucrainean incerca sa se ascunda de autoritatile de la Kiev VIDEO

Politia a fost sesizata in jurul orei 13.15, despre acest fapt. Ofiterii de investigatie si urmarire penala intreprind toate masurile in stabilirea tuturor circumstantelor. Pe caz e initiat un proces penal. Totodata, avocatul lui Ceaus, Iulian Balan, a confirmat rapirea clientului sau:"Azi 3 aprilie 2021, din centrul Chisinaului a fost rapit clientul meu, judecatorul ucrainean, Ceaus Nicolae, a carui cerere de azil politic se examineaza de catre instantele judecatoresti a RM. A fost rapit de un grup inarmat de persoane si dus intr-o directie necunoscuta. In situatia data apar dubii rezonabile cu privire la capacitatea statului de a ne proteja. Toti care cunosc careva informatii la subiectul dat va rog sa o comunicati politiei"Judecatorul Ceaus este acuzat de catre autoritatile din Ucraina de luare de mita. In anul 2017, Kievul l-a dat in urmarire, acesta aflandu-se initial in Crimeea , iar apoi in R.Moldova.Pe parcursul ultimelor ani, magistratul incerca sa obtina azil politic in R.Moldova, insa recent, Curtea Suprema de Justitie i-a respins sesizarea.