Detalii crunte despre rapirea judecatorului ucrainean Mykola Ceaus. "Bodyguardul a fost legat si aruncat sub un pod la viaduct"

Avocatul fostului magistrat, Iulian Balan, a declarat pentru publika.md ca impreuna cu Ceaus a fost rapit si bodyguardul acestuia. Avocatul a fost audiat la comisia parlamentara care investigheaza circumstantele disparitiei lui Mykola Ceaus."Bodyguardul a fost legat si aruncat sub un pod la viaduct. La moment cand dansul s-a eliberat, primul lucru care la facut, a sunat politia. Din cate cunosc, dumnealui a suferit vatamari corporale si cred ca primeste ingrijiri."Avocatul a mai spus ca sotia si cei doi copii ai lui Ceaus sunt in Republica Moldova si se simt in pericol.O persoana a fost retinuta in dosarul rapirii fostului judecator ucrainean, dar nu au fost anuntate niciun fel de detalii despre aceasta.Potrivit ministrului de Interne, Pavel Voicu, politistii au depistat trei automobile folosite in operatiunea de rapire a lui Ceaus si au stabilit traseul deplasarii infractorilor. Oamenii legii ar fi obtinut mai multe probe - inregistrari video, inscrisuri si amprente digitale.