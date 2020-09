Raport ONU: Pandemia va adanci decalajul de saracie extrema dintre femei si barbati

Daca estimarile initiale prognozau o reducere cu 2,7% a ratei de saracie in randul femeilor intre 2019-2021, pandemia a facut ca previziunea sa indice o crestere cu 9,1%.Datele aflate la dispozitia UN Women (entitate a ONU ) si PNUD (Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare) arata ca, in 2021, pentru grupa de varsta 25-34 de ani, raportul intre femeile si barbatii in saracie extrema va fi de 118 la 100. Pana in 2030, este de asteptat ca raportul sa fie de 121 de femei la 100 de barbati.Conform raportului, criza va impinge, pana la finele lui 2021, 96 milioane de oameni sub pragul de saracie, dintre care aproape jumatate vor fi femei si fete.Aceasta va face ca numarul total de femei si fete care traiesc in saracie extrema - definita ca supravietuirea cu mai putin de 1,9 dolari pe zi - sa ajunga la 435 milioane. Revenirea la cifrele de dinaintea pandemiei ar putea dura 10 ani.Majoritatea acestor femei traiesc in Africa subsahariana, dar si Asia de Sud va fi afectata de o resurgenta a saraciei extreme, inversandu-se progresele semnificative de reducere a saraciei din ultimii ani.Sarcinile familiale crescute si reducerea cheltuielilor guvernamentale pentru educatie si pentru crese sau gradinite le-ar putea obliga pe femei sa iasa pentru totdeauna din randul fortei de munca."Femeile duc greul crizei COVID-19 pentru ca este mai probabil ca ele sa-si piarda sursa de venit si mai putin probabil sa fie acoperite prin masuri de protectie sociala", a subliniat administratorul PNUD, Achim Steiner, intr-un comunicat de presa.