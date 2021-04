Cum va arata lumea in 2040. Senariile serviciilor secrete americane RAPORT

Cum va arata lumea in 2040

Raportul intocmit la fiecare patru ani de analisti de varf ai serviciilor secrete din SUA evalueaza tendintele politice, economice, sociale si de alta natura care vor modela mediul de securitate national in urmatorii 20 de ani, scrie Adevarul.ro "Intentia noastra este sa ajutam factorii de decizie politica, dar si cetatenii sa se pregateasca pentru o seama larga de directii posibile pentru viitor", au scris autorii, notand ca nu fac nicio predictie specifica si ca au inclus contributii de la diverse grupuri, de la studenti americani la militanti ai societatii civile africane.Cel mai probabil, rivalitatea dintre China si coalitia de tari occidentale condusa de SUA se va intensifica, alimentata de schimbari de putere militara, demografie, tehnologie si "intarirea diviziunilor asupra modelelor de guvernare", se arata in raportul Global Trends 2040: O lume mai contestata, realizat de Consiliul National de Securitate al SUA (NIC).Criza sanitara provocata de pandemie incetineste - si posibil inverseaza - progresul in combaterea saraciei, a bolilor si a inegalitatii de gen. Raportul prezice ca multe probleme cauzate de pandemie vor deveni mai adanci pana in 2040."Exista un anumit set de tendinte pe care le-am identificat si care par sa se accelereze sau sa devina mai puternice din cauza pandemiei", a spus un oficial al consiliului sub anonimat, citat de Reuters.Mediile in timp real, fabricate sau sintetice ar putea denatura si mai mult adevarul si realitatea, destabilizand societatile la o scara si o viteza care impiedica provocarile actuale de dezinformare", se arata in raport.Tarile care reusesc sa se adapteze la schimbare - indiferent daca aceste schimbari sunt climatice, tehnologice sau demografice - vor castiga imediat un avantaj.In cele mai optimiste scenarii se vorbeste despre o "renastere a democratiilor" - guvernele democratice s-ar dovedi "mai capabile sa cultive cercetarea stiintifica si inovatia tehnologica, catalizand un boom economic" ce le va permite sa faca fata tensiunilor interne si sa reziste rivalilor internationali.Cel mai pesimist scenariu se refeta la "tragedie si mobilizare" si arata ca pandemia de COVID-19 si incalzirea globala ar putea distruge resursele de hrana la nivel mondial, ducand la conflicte de strada soldate cu mii de morti.