Raport SUA: Pandemia de COVID-19 este asociata cu probleme de sanatate mintala. Tinerii, cei mai predispusi la sinucidere

Simptomele de anxietate si depresie au crescut in mod considerabil in SUA in perioada aprilie-iunie, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019.Pentru evaluarea sanatatii mintale, a consumului de substante si a ideilor de sinucidere in timpul pandemiei, in perioada 23-30 iunie au fost efectuate studii in randul a 5.470 de adulti, cu varste de cel putin 18 ani din Statele Unite.Pe ansamblu, 40,9% dintre respondenti au declarat cel putin o stare sau un comportament advers, intre care simptome de anxietate sau depresie (30,9%), trauma sau stres legate de pandemie (26,3%) si inceperea sau cresterea consumului de substante pentru a face fata stresului sau emotiilor legate de COVID-10 (13,3%).Procentajul respondentilor care au declarat ca s-au gandit serios la sinucidere intr-o perioada de 30 de zile anterioara finalizarii studiului (10,7%) este semnificativ mai mare in randul respondentilor cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani (25,5%), minoritatilor rasiale/etnice (hispanici 18,6%, persoane de culoare in afara de hispanici 15,1%), persoane cre ingrijesc adulti fara sa fie remunerate (30,7%) si lucratori in sectoare esentiale (21,7%).