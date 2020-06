Rapperul american Huey, celebru dupa piesa "Pop, Lock & Drop It", a fost impuscat mortal

Ziare.

Huey, pe numele real Lawrence Franks Jr, a fost impuscat joi seara. El a fost dus la spital, insa a murit la scurt timp din cauza ranilor. Politia deruleaza o ancheta.O alta persoana neidentificata a fost ranita in acelasi incident, insa viata acesteia nu este in pericol.Franks s-a nascut si a fost crescut in Kinloch, suburbie a orasului Saint Louis. A inceput sa cante rap in adolescenta, iar succesul la nivel local i-a adus un contract cu casa de discuri Jive. "Pop, Lock & Drop It", lansat in 2006, s-a clasta pe locul al saselea in topul american al single-urilor. Albumul pe care este inclus, "Notebook Paper", a ajuns pe pozitia 26 in clasamentul Billboard.In 2010, a lansat al doilea album, "Redemption", care insa nu s-a bucurat de acelasi succes.