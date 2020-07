Rapperul Kanye West ar fi renuntat la cursa prezidentiala

"A iesit (din cursa, n.r.)", a declarat Kramer. El nu a explicat motivele aparentei retrageri a lui West, insa a spus ca va reveni cu detalii "imediat ce va fi anulat totul".Kanye West a anuntat pe 4 iulie ca intentioneaza sa candideze pentru functia de presedinte al SUA.Initial, a primit sprijinul antreprenorului Elon Musk , pe care West intentiona sa il numeasca "sef al programului nostru spatial".Primul obstacol al campaniei lui l-a reprezentat faptul ca a ratat termenul limita pentru inregistrarea la vot in sase state americane. In ciuda acestui lucru, el a continuat. Intr-un interviu acordat Forbes, a spus: "Daca voi castiga in 2020, inseamna ca a fost voia Domnului".Mai multi artisti au criticat intentia lui West. Katy Perry a spus ca este "putin nebuneasca", iar Will.i.am a considerat-o "un lucru periculos cu care sa te joci". Elon Musk si-a retras destul de repede sprijinul, in urma interviului din Forbes in care West a spus ca este impotriva vaccinarii si a avortului. El a spus ca "este posibil sa avem mai multe opinii diferite decat anticipam".Rapperul 50 Cent a spus ca intentia lui West de a candida este o farsa, menita sa creeze o diversiune, sa distraga atentia oamenilor.Un sondaj publicat marti arata ca West se bucura de doar 2% sprijin din partea votantilor.