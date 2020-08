Rapperul Kendrick Lamar, dat din nou in judecata pentru incalcarea drepturilor de autor intr-o colaborare cu Rihanna

Terrence Hayes sustine ca parti din "Loyalty" au fost luate din piesa lui omonima din 2011, potrivit Pitchfork care citeaza Music Business Worldwide.In acest caz, deschis la o curte de justitie din California, este numit si Terrace Martin, producator al lui Lamar, casa lui de discuri si impresariat Top Dawg Entertainment si Josef Leimberg, care a lucrat la albumul "To Pimp a Butterfly" (2015) al lui Lamar.Potrivit documentelor depuse, Hayes a explicat ca el si Martin au colaborat cu Leimberg, permitandu-i producatorului lui Lamar sa aiba acces la versiunea originala a piesei "Loyalty" din 2011 si la un remix din 2016.Astfel, este sustinut ca "Loyalty" al lui Lamar "a copiat intreaga compozitie, inclusiv titlul, melodia, armonia si ritmul" din piesa lui Hayes. Este adaugat ca Martin a luat piesa lui Hayes si "a incetinit-o cu ajutorul unui sintetizator si a combinat-o cu un alt sample pentru a ascunde imitarea".Hayes cere un proces cu jurati si solicita ca tot profitul obtinut de parati de pe urma piesei sa reprezinte acum daune care i se cuvin.Kendrick Lamar - unul dintre preferatii fostului presedinte Barack Obama - a mai fost implicat in procese de acest fel.In 2018, el si cantareata SZA au fost dati in judecata de artista britanico-liberiana Lina Iris Viktor pentru "All The Stars", cantec de pe coloana sonora a filmului "Black Panther", apoi, el si The Weeknd au fost actionati legal de grupul Yeasayer pentru "Pray For Me", inclus pe acelasi soundtrack. Primul proces a fost respins, iar Yeasayer a renuntat luna trecuta la caz.