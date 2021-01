Un rapper american, celebru pentru stilul sau de interpretare, a murit la varsta de doar 49 de ani

Pe numele real Daniel Dumile, rapperul era cunoscut pentru stilul aparte de interpretare si pentru faptul ca in show-uri purta diverse masti.Intr-un mesaj publicat pe contul de Instagram al rapperului, sotia lui a spus ca el a murit pe 31 octombrie 2020. Reprezentantii lui au confirmat de asemenea pentru revista Rolling Stone.Numerosi artisti, intre care Run The Jewels si Tyler the Creator, i-au adus omagii.MF Doom s-a nascut la Londra, dar in copilarie s-a mutat cu familia la New York.In adolescenta a cantat cu grupul hip-hop KMD, iar dupa ce fratele lui mai tanar a murit, a renuntat o perioada la muzica. In 1997, a reaparut la evenimente open-mic acoperindu-si fata cu ciorapi. Cu timpul, a inceput sa poarte masti in timpul recitalurilor.MF Doom a lansat sase albume solo si este cunoscut si pentru colaborari cu unii ca Danger Mouse si Ghostface Killah.