Razboiul din Nagorno-Karabah a aratat vulnerabilitatea Armatei ruse, depasita tehnologic pana si de Turcia

UAV-urile vor decide razboaiele viitorului. Rusii au o vulnerabilitate la acest capitol

In spatele SUA, Turciei si Israelului in ceea ce priveste astfel de sisteme

La inceputul acestei saptamani, intr-o analiza a publicatiei ruse Vzglysd, semnata de jurnalistul Alexander Timokhin, se precizeaza ca infrangerea Armeniei si victoria Azerbaidjanului in Nagorno-Karabah ar trebui sa fie o lectie tehnico-militara din care Federatia Rusa ar trebui sa invete, noteaza publicatia DefenseRomania.ro In analiza se precizeaza ca Azerbaidjanul a castigat conflictul din mai multe considerente: In primul rand azerii s-au pregatit de acest razboi de multi ani. Azerii au incercat si in 2016 o ofensiva, dar interventia Rusiei si a Iranului l-a determinat pe presedintele azer Ilham Aliyev sa faca un pas in spate. Anul acesta presedintele azer a riscat, a mers pana la capat si a jucat bine cartea, stiind ca politica premierului armean Nikol Pashinyan a indepartat tara de Rusia . La acestea am adauga si sustinerea politica si militara a Turciei.Un alt aspect important a fost superioritatea numerica covarsitoare a Armatei azere. Dar, considera autorul, un aspect esential l-au avut sistemele moderne de razboi. Azerii au achizitionat arme din Rusia precum tancuri T-90, insa un rol de determinant l-au avut UAV-urile, atat cele turcesti, cat si cele israeliene.Presedintele azer sustinea in cadrul unui interviu ca dronele fortelor azere au distrus echipamente militare armene in valoare de un miliard de euro in timpul celor sase saptamani de sangeros conflict.Autorul analizei precizeaza ca pe langa UAV-urile turcesti Bayraktar TB2, azerii au beneficiat si de drone kamikaze Harop (dezvoltate de IAI - Israel Aerospace Industries), cat si de Skystriker (dezvoltate de Elbit Systems). Atat in Libia, Siria cat si in Nagorno-Karabah, aceste UAV-uri si-au ingenuncheat adversarii.In aceste conditii, se intreaba autorul, ce concluzii ar trebui sa traga Rusia? Si, ar face fata Federatia Rusa unui atac cu astfel de sisteme?In primul rand, considera jurnalistul, Rusia are nevoie cat mai rapida de astfel de tehnica militara - drone kamikaze. Acestea sunt esentiale intrucat efectueaza atat misiuni de recunoastere, identificare cat si de distrugere a tintei.In opinia autorului, rusii ar trebui sa produca astfel de tehnologie, ori sa o cumpere din Israel. O optiune ar fi o colaborare in acest domeniu cu Iranul, "unul din liderii mondiali in productia de sisteme aeriene", se precizeaza in materialul citat.Autorul aminteste ca aceste drone sunt greu de identificat si mai ales de doborat. In opinia sa, desi un prim lot de UAV-uri Orion a intrat in serviciul trupelor Federatiei Ruse, "trebuie sa admitem ca am ramas in urma Turciei, Statelor Unite, Israelului sau Iranului in acest domeniu".Analiza precizeaza ca sistemele antiaeriene cu greu pot face fata acestor UAV-uri. Inclusiv S-400, sisteme concepute pentru alt tip de amenintari. Aceste sisteme ar putea fi eficiente maximum impotriva dronelor mai mari precum Bayraktar, insa nu a dronelor mici kamikaze.Autorul concluzioneaza precizand ca in cativa ani aceste drone kamikaze vor opera de pe portavioane ori vehicule de lupta pentru infanterie, iar Federatia Rusa trebuie sa se adapteze acestor noi sisteme si sa invete cum sa respinga astfel de atacuri. "Rusia e pregatita din punct de vedere tehnic pentru aceasta tehnologie. Aceasta este poate principala lectie pe care trebuie sa o invatam din conflictul din Nagorno-Karabah", concluzioneaza analiza.CITESTE SI