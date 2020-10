Presedintele azer cere razbunare pentru cei 13 civili ucisi in Azerbaidjan

Cu cateva ore inainte de loviturile asupra Gandja, tiruri dinspre Azerbaidjan vizasera capitala separatistilor Stepanakert si orasul Susa din Nagorno-Karabah, din care majoritatea locuitorilor s-au refugiat dupa relansarea ostilitatilor la 27 septembrie.Aceste bombardamente, precum si luptele de pe linia frontului, marturisesc neputinta comunitatii internationale de a le pune capat de trei saptamani, noteaza AFP. De o saptamana un acord de incetare a focului umanitar, negociat sub egida Moscovei, nu a fost aplicat deloc. Seful Pentagonului, Mark Esper, si ministrul francez al apararii, Florence Parly, au insistat asupra necesitatii de a se inceta ostilitatile.Nagorno-Karabah, enclava azera, locuita de o majoritate de etnici armeni, s-a desprins de Azerbaidjanul siit si turcofon cu putin timp inainte de destramarea URSS in 1991, declansand un razboi soldat cu 30.000 de morti in anii 1990. Un armistitiu, intrerupt de numeroase de ciocniri, este in vigoare din 1994.La Gandja, mai multe case au fost distruse de un bombardament de artilerie in jurul orei 03:00 (23:00 GMT vineri) care a ucis, potrivit procurorului general 13 civili, intre care copii, si a facut peste 45 de raniti."Ne vom razbuna pe campul de lupta", a proclamat presedintele azer Ilham Aliev intr-un discurs in care ni-a calificat pe inamicii sai separatisti si pe Armenia, sustinatoarea acestora, drept "caini", "fascisti" si "animale salbatice".Oras cu circa 300.000 de locuitori, Gandja a fost lovit de mai multe ori de la inceputul conflictului, in special duminica trecuta, cand o racheta a omorat zece persoane.Separatistii armeni au subliniat sambata ca orasul adaposteste "tinte legitime": o baza aeriana, un stat major al unei brigazi motorizate, forte speciale, un centru de operatiuni al apararii azere, depozite de carburanti ale armatei si uzine de munitie.Ei au acuzat de asemenea Azerbaidjanul ca a atacat in timpul noptii infrastructurile civile din Karabah, ceea ce a impusa o riposta.Stepanakertul a fost zdruncinat de explozii in jurul orelor 22:00, 04:30 si 05:30, potrivit jurnalistilor AFP aflati la fata locului. O lovitura a distrus chiar o parte a acoperisului unui centru comercial, iar vitrinele magazinelor si un imobil de locuit au fost facute tandari.Pe front luptele au continuat de asemenea. Presedintele Aliev a anuntat sambata dimineata preluarea sub control a noi teritorii, in special Fizuli, "oras ocupat de 30 de ani de animale salbatice", asa cum a spus el.Aceasta zona formeaza unul din cele sapte districte azere asupra carora separatistii au preluat controlul in anii 1990 pentru a constitui o fasie de protectie in jurul teritoriului propriu-zis al Nagorno-Karabah.Azerbaidjanul a obtinut castiguri teritoriale in ultimele trei saptamani, fara sa repurteze totusi o victorie decisiva. Baku nu a dezvaluit pana in prezent costul conflictului, nepublicand niciun bilant militar, material sau uman.Separatistii au recunoscut ca au trebuit sa se retraga, dar afirma ca "situatia este sub control". Oficial, ei au pierdut circa 700 de oameni, iar jumatate din cei 140.000 de locuitori au fost stramutati.Pe langa o potentiala criza umanitara, comunitatea internationala se teme de internationalizarea conflictului, Turcia sprijinind Azerbaidjanul. Armenia, care ii sustine financiar si militar pe separatisti, se afla intr-o alianta militara cu Rusia