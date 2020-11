Iranul sustine ca exista ''indicii serioase'' privind implicarea Israelului in asasinarea directorului programului nuclear iranian

''Avertizand impotriva oricaror masuri aventuriste din partea Statelor Unite si Israel impotriva tarii mele, in special in perioada care a mai ramas actualei administratii din SUA, Republica Islamica Iran isi rezerva drepturile de a lua toate masurile necesare pentru apararea poporului si a intereselor tarii'', se arata in scrisoarea adresata de emisarul Iranului la ONU, Majid Takht Ravanchi.Un eminent om de stiinta iranian in domeniul nuclear, Mohsen Fakhrizadeh, a fost asasinat vineri in apropiere de Teheran, au relatat media de stat iraniene, iar ulterior Ministerul Apararii si Ministerul de Externe din Iran au confirmat informatia.Fakhrizadeh a decedat la spital, dupa un atac la Absard, comitatul Damavand.Numele lui Fakhrizadeh, care potrivit serviciilor de informatii occidentale a supervizat programul nuclear iranian, este mentionat in rezolutiile ONU cu privire la sanctiuni din cauza activitatii sale in presupusa dezvoltare a armelor nucleare iraniene.