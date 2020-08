Reactia dura a unei angajate din cadrul sistemului de sanatate din Marea Britanie, premiata pentru munca cu pacientii COVID-19: "Serviciul nostru era mort. Nu primeam apelurile"

Louise Hampton, angajata a unui call center din cadrul Care UK, isi declara nemultumirea fata de situatia de la locul de munca, scrie Daily Mail "Sunt un angajat al NHS si se pare ca am muncit foarte mult in timpul Covid. Serviciul nostru era mort. Nu primeam apelurile, era mort."Louise Hampton a postat si o fotografie din momentul in care se deplasa catre Londra pentru a participa la un protest in care peste 10.000 de persoane au cerut ridicarea restrictiilor si considera ca virusul este o farsa.A doua zi de la publicarea videoclipului, angajata NHS a spus ca a primit foarte multe mesaje de spirjin, inclusiv de la colegi de-ai ei din cadrul NHS.Totodata, a fost si criticata de cateva persoane care au considerat-o "nebuna" si i-au spus ca ar trebui sa fie sanctionata pentru gestul ei.Purtatorul de cuvant al centrului de apel (n.r. - call center) la care lucreaza Louise Hampton neaga acuzatiile."Centrele noastre de apel au fost foarte ocupate, gestionand cu 400% mai multe apeluri decat in mod normal"