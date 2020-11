Reactia ghidului suprem al Iranului la alegerile din SUA: "Ce spectacol!"

"Ce spectacol! Unul spune ca sunt alegerile cele mai frauduloase din istoria SUA. Si cine spune asta? Presedintele care este in functie in prezent", a indicat intr-un mesaj publicat in noaptea de miercuri spre joi pe contul sau de Twitter in limba engleza ayatollahul Ali Khamenei."Rivalul sau ( Joe Biden ) spune ca Trump intentioneaza sa trucheze alegerile. Iata cum sunt #Alegerile americane si democratia in SUA", adauga Khamenei.Adversari de peste 40 de ani, Republica islamica si SUA au fost de doua ori la un pas de razboi din iunie 2019 pe fondul tensiunilor din Golf si in jurul acordului international cu privire la programul nuclear iranian din 2015, denuntat unilateral de Donald Trump in 2018.Cu ocazia legislativelor din Iran , SUA au anuntat in februarie sanctiuni in principal simbolice impotriva a cinci responsabili iranieni dupa ce mii de candidati reformatori sau moderati nu au fost lasati sa participe la scrutin.Washingtonul "nu va tolera manipularea alegerilor pentru a favoriza agenda nociva a regimului" iranian, a declarat secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin, cu cateva zile inainte de acest scrutin incheiat, fara surprize, cu o victorie a conservatorilor.Cu aproximativ zece zile inainte de alegerile din 3 noiembrie in SUA, un director de informatii american a acuzat Iranul ca a trimis e-mailuri "vizand intimidarea alegatorilor, incitarea la tulburari sociale si la subminarea presedintelui Trump".Autoritatile americane "au facut o acuzatie nefondata inaintea alegerilor, cu scopul de a justifica scenariul antidemocratic pe care deja l-au pregatit", a denuntat atunci Teheranul.