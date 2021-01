Cum vor reactiona Statele Unite in cazul retinerii lui Navalnii. Joe Biden ia in calcul "toate optiunile"

Val de reactii din partea liderilor lumii

Politia rusa a retinut peste 3.700 de oameni si a recurs la forta, sambata, pentru a risipi zecile de mii de demonstranti care au ignorat frigul extrem si avertismentele autoritatilor pentru a cere eliberarea din inchisoare a lui Navalnii.Acesta a fost retinut pentru 30 de zile pentru incalcarea termenilor unei condamnari cu suspendare, dar neaga acuzatiile care i se aduc.Administratia Biden i-a cerut presedintelui rus Vladimir Putin ca Navalnii sa fie eliberat imediat, ca si protestatarii retinuti la demonstratii. Presedintele Poloniei, Andrzej Duda , a cerut duminica Uniunii Europene sa sporeasca sanctiunile impotriva Rusiei, in urma arestarii opozantului Aleksei Navanii si a reprimarii manifestatiilor in favoarea acestuia. Presedintele Consiliului European , Charles Michel, a declarat vineri, 22 ianuarie, ca i-a telefonat presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, pentru a-i cere "eliberarea imediata" a disidentului Aleksei Navalnii, transmit AFP si Reuters. Parlamentul European le-a cerut joi statelor membre sa ii sanctioneze pe responsabilii rusi implicati in arestarea opozantului Aleksei Navalnii la Moscova si pe oligarhii apropiati de presedintele Vladimir Putin, relateaza AFP.