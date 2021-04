Aplicatia TikTok, data in judecata pentru colectarea datelor copiilor. Fiecare victima ar putea primi despagubiri de mii de euro

Reclamatia a fost depusa in numele a milioane de copii din Marea Britanie si Uniunea Europeana care au folosit aplicatia.Daca instanta va da verdict favorabil acestei plangeri, copiii afectati ar putea primi despagubiri de mii de euro fiecare TikTok anunta ca plangerea nu are temei si ca va lupta impotriva acesteia. TikTok colecteaza date personale ale copiilor - numere de telefon, videoclipuri, locatie exacta si date biometrice - fara transparenta, fara consimtamantul necesar cerut de lege si fara ca minorii sau parintii sa stie ce se face cu aceste informatii, potrivit plangerii.TikTok a reactionat: "Confidentialitatea si siguranta sunt prioritati de top pentru TikTok si avem politici, procese si tehnologii solide pentru a-i proteja pe toti utilizatorii, in special pe adolescenti. Credem ca revendicarile nu au temei si intentionam sa ne aparam energic".Reclamatia este lansata in numele tuturor copiilor care au folosit TikTok incepand cu 25 mai 2018, indiferent daca au un cont pe aplicatie sau de setarile de confidentialitate pe care le-au ales. Minorii care nu doresc sa fie reprezentati pot preciza acest lucru.Longfield este de acord ca toate retelele sociale colecteaza informatii, dar crede ca TikTok a avut politici "excesive" de colectare a datelor."TikTok este o platforma sociala extrem de populara care i-a ajutat pe copii sa pastreze legatura cu prietenii lor intr-un an incredibil de dificil. Cu toate acestea, in spatele cantecelor si dansurilor se afla ceva mult mai sinistru", a spus ea.TikTok are peste 800 de milioane de utilizatori in intreaga lume.