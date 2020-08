Recompense pentru fortele de represiune din Belarus. Presedintele Lukasenko a oferit 300 de medalii pentru "serviciu impecabil"

Documentul a fost facut public pe 18 august, insa a fost semnat pe 13 august, adica in plina criza, cand mii se protestatari erau batuti crunt de fortele de ordine in strada la protestele anti-Lukasenko, dupa care au fost arestati si maltratati in izolatoarele Politiei. In total, circa 300 de membri ai fortelor de ordine au primit medalii din partea dictatorului.Aflat la putere de mai bine de un sfert de secol, Lukasenko refuza sa cedeze puterea, desi sute de mii de bielorusi ii cer asta, acuzandu-l ca a fraudat alegerile din 9 august.Pe langa oamenii care sunt in strada de dupa anuntarea rezultatelor alegerilor, si mai multe fabrici si-au sistat activitatea, in semn de protest fata de rezultatele scrutinului.Guvernul incearca sa ii constranga pe muncitori sa renunte la proteste si le-a cerut managerilor intreprinderilor de stat sa se asigure ca subalternii lor isi indeplinesc indatoririle si ca sunt disciplinati.De la inceputul protestelor violente din Belarus cel putin doi oameni au murit, 300 au fost raniti si peste 7.000 au fost arestati.Uniunea Europeana se pregateste sa impuna noi sanctiunii Minsk-ului pe fundalul evenimentelor de dupa scrutinul prezidential. Liderii UE se vor intruni miercuri pentru a discutat situatia din Belarus.Marti, 18 august, cancelarul Germaniei Angela Merkel a purtat o discutie cu presedintele rus Vladimir Putin caruia i-a spus ca Berlinul isi doreste incetarea violentelor si demararea de discutii cu opzitia. La randul sau, Putin i-ar fi spus orice incercare din afara de a interveni in chestiunile interne ale Belarusului ar fi inacceptabila.