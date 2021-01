Record de decese cauzate de COVID-19 in Marea Britanie. Numarul mortilor este mai mare chiar si decat in aprilie 2020, iar situatia spitalelor din Londra "este critica"

In total, numarul persoanelor testate pozitiv de la inceputul pandemiei inRegatul Unit este de 2.957.472, conform datelor ministerului Sanatatii.Precedentul record negativ in ceea ce priveste decesele data din 21 aprilie, cu 1.224 decese.Marea Brtianie se afla intr-o noua carantina, iar oficialii avertizeaza ca exista riscul de suprasaturare a spitalelor, din cauza numarului mare de internari.Londra a decretat vineri mobilizarea generala a serviciilor publice in fata propagarii "in afara controlului" a noului coronavirus."Situatia din Londra este acum critica, cu o propagare a virusului in afara controlului", a afirmat primarul laburist Sadiq Khan."Daca propagarea virusului nu incetineste drastic in urmatoarele doua saptamani, nu vom avea suficiente paturi in spitale", a continuat el, cerand sprijinul guvernului. "Daca nu actionam imediat, serviciul national de sanatate ar putea fi depasit si vor muri mai multe persoane".Potrivit primariei, numarul de contaminari depaseste 1.000 la 100.000 de locuitori in Londra, unde 7.034 de persoane sunt internate cu Covid-19, cu 35% mai mult decat in varful primului val din aprilie. Dintre acestea, 908 sunt conectate la ventilatoare (+42% intre 30 decembrie si 6 ianuarie).Spitalele din Londra inregistreaza zilnic circa 830 de internari, fata de 500 inainte de Craciun.Pe langa carantina, Marea Britanie, prima tara occidentala care a lansat campania la inceputul lui decembrie, mizeaza pe vaccinare pentru a iesi din criza. Circa 1,5 milioane de persoane au fost deja vaccinate cu vaccinurile disponibile in prezent, BioNTech/Pfizer si AstraZeneca / Oxford.CITESTE SI: