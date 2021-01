Record de decese produse de coronavirus in SUA. Care este cel mai afectat stat

Aceste date, publicate joi la 20.00 ora locala (01.00 GMT vineri), releva 234.920 noi contagieri fata de ziua precedenta si 3.882 de decese intr-o singura zi.Statul New York ramane cel mai afectat de pandemie cu 40.435 de morti, urmat de California pe locul doi cu 31.833 de decese, Texas (31.689) Florida (23.613) si New Jersey (20.161).Alte state care au inregistrat un numar mare de decese sunt Illinois (19.724), Pennsylvania (18.710), Michigan (14.511), Massachusetts (13.433) si Georgia (11.975).In ce priveste numarul contagierilor, California insumeaza in total 2.858.544 de cazuri, urmat de Texas cu 2.069.018, Florida cu 1.531.192 si New York cu 1.193.453.Bilantul provizoriu al deceselor - 388.159 - depaseste estimarile initale ale Casei Albe care a preconizat in cel mai rau dintre cazuri intre 100.000 si 240.000 de morti din cauza pandemiei de coronavirus.Institutul pentru Masurarea si Evaluarea Sanatatii (Institute for Health Metrics and Evaluation - IHME) al Universitatii din Washington , pe ale carei modele de predictie privind evolutia pandemiei se bazeaza Casa Alba , calculeaza ca atunci cand Donald Trump va abandona puterea, la 20 ianuarie, numarul persoanelor decedate va fi de 420.000, iar la 1 aprilie va ajunge la 560.000.CITESTE SI: